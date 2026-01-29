今季からＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津は２９日、静岡県沼津市・愛鷹広域公園で始動した。元日本代表のＦＷ斎藤学（３５）は沼津での３季目を迎える。今季は昇降格がないＪＦＬカップを経て、８月下旬から翌年５月中旬にかけて行われる２０２６―２７シーズンでのＪリーグ復帰へ貢献することを誓った。

ウォーミングアップ、ランメニューで汗を流した斎藤。昨季、チームはＪ３リーグを６勝２２敗１０分けの最下位で終えた。ＪＦＬ２位・滋賀との２試合による入れ替え戦で敗れ、２０１７年のＪリーグ参入以来、初の降格。その中で、１２年ロンドン五輪や１４年ブラジルＷ杯に出場し、韓国や豪州でもプレーと経験豊富なＦＷは男気残留を決めた。

昨季は２６試合に出場も、先発は少なく出場時間は計５４５分にとどまった。得点もわずか１と満足いくシーズンとはいえなかった。「沼津が落ちたというところに責任を感じていた部分があった。正直やめる決断もあったのですが、そうではなくて、ちゃんとこのチームがもう一回Ｊリーグに戻るのもそうですし、僕もまだサッカーできるというのをしっかり自分自身に対して示せるようにという気持ちで残りました」と明かした。

覚悟は背番号にも表れた。昨季は１９番を背負っていたが、今季は７番に変更。横浜Ｍ、川崎、名古屋、仙台でも着用してきた好きな番号で「覚悟の数字にしたかった」と、一桁番号を背負ってシーズンに臨む。ベテランが、その背中でチームを引っ張っていく。