ドルと債券が下落 米政府閉鎖懸念とイラン攻撃可能性 金と原油は上昇 ドルと債券が下落 米政府閉鎖懸念とイラン攻撃可能性 金と原油は上昇

米債券価格が下落している。本来なら安全資産として買われるが東京市場では逆の効果をもたらしている。ただ、米国市場では安全資産として上昇する可能性がある。



ドルは対主要国通貨で再び下落、ベッセント米財務長官の火消し発言もむなしくドル売りは続く可能性。



ドル安と安全資産需要の高まりを受けNY金が時間外で大幅上昇し史上最高値をつけている、銅や銀など他の貴金属も上昇している。NY原油は1バレル＝64ドル台にしっかり乗せ、約4カ月ぶり高値。米株はまちまち。ダウ先物は下落もナスダックとS＆Pは上昇している。



イランと核を巡る初期協議に進展が見られないため、トランプ米大統領がイランに大規模攻撃を検討しているという。さらに、イラン側は大量の中距離・短距離弾道ミサイルを保有しており米国に対し致命的な報復が可能なもよう。



今週末には米政府機関が閉鎖される可能性もある。

トランプ米大統領と米民主党上院トップのシューマー院内総務が閉鎖回避の可能性に近づいていると報じられているが市場の反応は限定的。6法案から国土安全保障省の予算法案を分離する。これにより政府閉鎖を回避できる可能性が高まったという。ただ、当局者は合意は確定しておらず複数の障害が残っていると指摘。



東京時間14:14現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49122.00（-45.00 -0.09%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7015.50（+8.25 +0.12%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26231.00（+74.75 +0.29%）



ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝64.18（+0.97 +1.53%）

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5590.50（+250.30 +4.69%）



米10年債利回り 4.2651 + 0.0219(+ 0.52%)（時間外取引）

