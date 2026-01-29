東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【中東情勢】

トランプ米政権がイランへの大規模攻撃を検討中（CNN）

核開発計画制限をめぐるイランとの初期協議が進展せず

選択肢にはイラン核施設やイラン指導者を狙った空爆含む



イランは米国に対し致命的な報復が可能（WSJ）

イランはイスラエルまで到達可能な中距離弾道ミサイル約2000発保有と推定

湾岸の米軍基地やホルムズ海峡の艦艇に到達可能な短距離ミサイルも大量保有



【米国】

トランプ米大統領と米民主党上院トップのシューマー院内総務

国土安全保障省の資金を予算案から分離、移民取締官の新たな制限について協議した

6法案から国土安全保障省の予算法案を分離する

当局者は合意は確定しておらず複数の障害が残っていると釘を刺す



民主党はトランプ米大統領に移民取り締まりに対する制約を要求

武力行使の制限、ボディカメラ着用、令状要件の厳格化、覆面着用禁止など

