テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が28日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。音楽プロデューサー秋元康氏（67）らとの忘年会について語った。

昨年末、秋元氏の家で行われた忘年会。佐久間氏のほか、ホフディラン・小宮山雄飛、ディレクター、プロデューサーが参加し、秋元氏が取り寄せた高級肉ですき焼きをすることに。「1周目は塩で」と提案した小宮山が焼き始めたが、火力が強すぎて肉が縮んでしまった。

ディレクターとプロデューサーは味を絶賛。佐久間氏は「割り下で食べたかった」というのが本音だったが言えず。そんな中、秋元氏が「なんだこれ？全然塩で食うもんじゃねーぞ！割り下がよくない？」「小宮山さん申し訳ないけど、2周目は割り下でやってくれてもいい？」と正直に伝えたという。

これに小宮山は「明らかに“やべえ…”みたいな顔してた」と言い、その後も後悔していたと佐久間氏は笑いながら回想。一方、ディレクターはと言うと「ですよね！やっと言ってくれた！」と手のひら返しで、佐久間氏は「それは卑怯じゃんと思った」と語った。