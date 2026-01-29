中島健人が自身のInstagramで、1月23日から25日にかけて東京・有明アリーナで開催した『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』に訪れたゲストとの舞台裏ショットを、続々と公開している。

【写真】中島健人ライブに豪華ゲストが続々と来訪①②

■思い出ショット第1弾にはWEST.の重岡大毅とSnow Manの岩本照も登場

中島は、「愛でした。ほんとに。皆様、ありがとうございます」というメッセージと共に20枚もオフショットを公開。

自身のオフィシャルライトスティック「IDOLICの魔法」の大きなバルーンを抱きしめたソロショット（1）。「IDOLICの魔法」を持った幾田りら（YOASOBI名義・ikura）とのツーショット（2）。miletとのピースショット（3）。赤楚衛二と小芝風花に挟まれた3ショット（4・5）。

GLAYのTAKUROとのお揃いポーズショット（6）。ハライチの澤部佑とのハグショット（7）。千鳥のノブと肩を寄せ合うツーショット（8）。なにわ男子の道枝駿佑との肩組みショット（9）。中島と道枝をジュニアが囲んだショット（10）。こっちのけんととのツーショット（11）。MAZZELのEIKI（12）、JO1の與那城奨と肩を組む寄り添いショット（13）。

さらに着ぐるみの“おけんとさま”と並んだ姿（14）や、舞台裏でライブTシャツをまとう背中ショット（16）や、ステージで共演したダンサーやジュニアとの集合ショット（17）も。ラストにはサングラス姿の私服ショットも公開している（20）。

コメント欄には「かのきれチームの集合が熱い」「赤楚くんと風花ちゃんとずっと仲良しなのうれしい」など、2021年に放送されたドラマ『彼女はキレイだった』で中島と共演した小芝・赤楚との3ショットに歓喜する声が続々と到着。

さらに「いろんなジャンルの人たちに愛されてる」「ケンティーの人柄だね」「TAKUROさんもいるのすごっ！」「奨くんとのツーショットうれしい」「みっちーとケンティーのW王子様ショット」など、それぞれの写真にコメントが殺到している。

なお、こちらの思い出ショットは第2弾。第1弾のポストには、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照との写真も含まれているので、そちらもチェックしてみよう。

■『THIS IS KENTY』思い出ショット第2弾

■“けんしげひー”集結が話題！『THIS IS KENTY』思い出ショット第1弾