Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶äÈ±¤ÎÅ·»È»Ñ¤Ë¡ª ¥â¥Î¥Èー¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿8¿Í¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤Ë¡Ö²áµî°ì¥Ó¥¸¥å¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSTAY¡×6´ü¥¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①～④¡È¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤Ç°µÅÝ¤¹¤ëStray Kids¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡¡⑤¥ªー¥é°î¤ì¤ë8¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥â¥Î¥Èー¥ó°áÁõ¡ßÅ·»È¤Î±©¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Stray Kids¤Î¸¸ÁÛÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î°áÁõ¤ËÅ·»È¤Î±©¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÃì¤äÄ¦¹ï¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÈÀÅ¡É¤È¡ÈÈþ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤¦Bang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£Â³¤¯Lee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇò¤¤±©¤òÇØÉé¤¤¡¢±Ô¤µ¤ÈÑ³¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
Changbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤Ï±©¤òÆì¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢Êª¸ìÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë¡£È±¤ò¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿Hyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢Å·»È¤Î±©¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢»×º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤µ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
HAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤Ï¿Æ»Ø¤ò¿°¤ËÅö¤Æ¤¿¥é¥Õ¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ç¿§µ¤¤ò±é½Ð¡£¤½¤·¤Æ¡È¥¹¥¥º¤ÎÅ·»È¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤Ë¤·¤¿¶äÈ±¡¢¼ó¸µ¤Ë¥ìー¥¹¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ·»È¤Î±©¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡È¥ê¥¢¥ëÅ·»È¡É¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
Seungmin¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ó¡Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃÎÅª¤ÇÃ¼Àµ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢I.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤ÏÂç¿Í¤Ó¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²áµî°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¹¥¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¡ª¡ª¡×¡Ö6´ü¤Î¥Ó¥¸¥å¡õ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Ê¤Î¤Ë¥Àー¥¯¤µ¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥ê¥Î¤µ¤ó¤ä¥¢¥¤¥¨¥ó¤âÅ·»È¡×¡Ö±©¤¬¤¢¤ëÁÈ¤È¤Ê¤¤ÁÈ¤ÎÀßÄê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£