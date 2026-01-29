Travis Japanの七五三掛龍也がテレビ朝日系『見取り図じゃん』公式Instagramに登場。見取り図の盛山晋太郎とストリートスナップ風の撮影風景ムービーを披露している。

【動画＆写真】七五三掛龍也がストリートスナップに登場!?など①～③

■新鮮な睨み顔やお馴染みのTJポーズも

廊下のような場所でカメラを首から下げた盛山が「イケメンいるじゃん」と、壁にもたれかかり佇む七五三掛を発見。「すみませーん、ストリートスナップ撮ってて。お兄さんすごいおしゃれでかっこいいと思って。撮らせてもらっていいですか？」と話しかける。

ドロップショルダー＆ドルマンスリーブのボーダートップス姿の七五三掛は「もちろんです」と笑顔で快諾。

壁にもたれて脚をクロスさせ、ポケットに手を入れたポーズをキメる七五三掛に「なんか慣れてんなお兄さん」と盛山。「お仕事聞いていいですか？」という質問に、七五三掛は「アイドルをしていて」と答える。盛山は「え！？」とびっくり。

「だからだ～」と納得すると「次、キュートな感じいただいてもいいですか？」とリクエスト。そして七五三掛が両頬に人差し指を当てたウインクポーズを披露すると、画面にはハートのエフェクトが。「いいなあ～、めっちゃわかってんじゃん」と盛山は感心し、「アルファベットのTとJで何かポーズ撮れたりします？」と、もうひとつリクエストする。

「もちろんです！」と答える七五三掛に「むちゃぶりでごめんなさい」とカメラを向ける盛山。そして七五三掛が繰り出したのは、もちろん“TJ”ポーズ。最後は「やんちゃな感じで」ということで、ヤンキー座りで睨みつけるポーズまで披露した。

「これ、テレグラムにアップしたいと思います」と去っていく盛山に「テレグラム？」と不思議そうな七五三掛。そして盛山が撮影したキュートなウインクポーズや、いかついヤンキーポーズ、そしてTJポーズのショットで締め括られた。

コメント欄には「『イケメンいるじゃん』に頷きしかない」「なんでも応える天才アイドル」「やんちゃなしめちゃん新鮮」「睨んでもかわいいしめちゃん」「ハートのエフェクトが姫にお似合い」「盛山さんいろんなしめちゃんをありがとう」「テレグラムはあかん（笑）」などといった声が続々と到着。

なお七五三掛は、自身のInstagramでもキュートな私服ショットを披露している。

■七五三掛＆盛山のストリートスナップ風ムービー

■コート＆タートル姿でカメラ目線やプク顔を見せる夜の街並みショット

■コーヒー片手に木からひょっこり顔を出すモコモコ白フリースショット