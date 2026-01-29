アツギ <3529> [東証Ｓ] が1月29日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は5億7700万円の赤字(前年同期は4700万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の1億5000万円の黒字→5億円の赤字(前期は2億3300万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の4億6000万円の黒字→1億9000万円の赤字(前年同期は9900万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は2億6700万円の赤字(前年同期は8700万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の-2.6％→-5.9％に大幅悪化した。



