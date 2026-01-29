櫻坂46・松田里奈、写真集ジャンルで1位【オリコンランキング】
櫻坂46のキャプテン・松田里奈の1st写真集『櫻坂46松田里奈1st写真集『まつりの時間』』が、29日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.5万部で2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では1位を獲得した。
【撮り下ろしカット】自慢の美脚も披露！透明感たっぷりな松田里奈
本作は、2022年から櫻坂46の2代目キャプテンを務め、TBS系情報番組『THE TIME,』の木曜レギュラーとしても出演する松田の初写真集。撮影は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで行われた。持ち前の明るい笑顔から、キャプテンとしてグループをけん引する普段の姿とは一線を画す大人びた表情まで、等身大の姿が収められている。
松田は、「たくさんの想いを込めて、最高のチームで作った大切な一冊です！この一冊がみなさんにとっても、大切なものになれたら嬉しいです」と公式コメントを寄せている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
