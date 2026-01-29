IVE（アイヴ）メンバーWONYOUNG（ウォニョン＝21）が、チェリー2つのロゴ「FOREVER：CHERRY（フォエバーチェリー）」を商標登録を出願し、韓国で話題となった。韓国メディアが報じた。最近、個人SNSの新しいアカウントも開設し、注目された。起業の可能性が騒がれた。

韓国メディアの韓国日報は28日「一部ではWONYOUNGがビューティーブランドをローンチするのではないかという推測が提起された。ファンの推測が続き、個人事業に対するファンの憂慮が大きくなったりもした。これと関連してあるファンは最近ファン疎通プラットフォームのバブルを通じて個人事業と関連した質問をし、WONYOUNGは『姉さん、心配せずに大の字で横になってぐっすり寝てください』という迂回（うかい）的な返事を通じてファンの憂慮をなだめたりもした」と報じた。

しかし以後、WONYOUNGが最近「フォーエバーチェリー」とチェリー型ロゴなどに対する商標権を出願したという事実が知られ、個人事業を進めている可能性が再び浮上した。該当商標権の指定商品には化粧品、香水、エッセンシャルオイル、非医療用マッサージジェルからウエットティッシュ、ペット用化粧品、防臭剤、かつら固定用接着剤など、多様なビューティー及び生活関連品目が含まれた。

しかし所属事務所のスターシップエンターテインメントは28日「『フォーエバーチェリー』は、ブランドのコラボレーション・プロジェクトで、WONYOUNGの個人事業ではない。最近、行った商標権登録に対しては、該当名称にはアーティスト固有のアイデンティティーとイメージが深く投影されている。プロジェクト終了後に発生しうる、第三者の無分別な商業的盗用およびブランド乱用を防止するために、WONYOUNG本人名義で出願を行う方向でブランド側と合意した」と説明した。

また、多様な指定商品を対象に商標権を出願した理由については「出願領域が広範囲な理由もまた、各事業群でアーティストのイメージが誤用、乱用されることを防御するための先制的対応の一環。アーティストの権益を最優先に考慮し、固有の価値を完全に保存するための措置」とコメントした。