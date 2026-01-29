SNSで報告

バドミントンの渡辺勇大が29日、自身のインスタグラムで2026年の日本代表を辞退すると発表した。昨年に続き、2年連続となる。理由は「支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているからです」などと説明。長文を投稿した。

渡辺は「長くなりますが以下、ご説明させていただきます」とつづり、辞退に至った経緯を説明している。

「昨年、日本代表へ選出されましたが、海外遠征に関しての渡航費、宿泊費等の大部分を個人で負担しなければならない状況になり、スポンサー様を募りやすくするために代表辞退という選択をしました。状況を知り、支援してくださるスポンサー様が昨年一年をかけて少しずつ増えていき、無事に大会数を制限することなく2025年を終えることができました」

「プロになる前から、そしてプロになってからも支援を続けてくださるスポンサー様、昨年苦しい状況で契約してくださったスポンサー様（契約開始してまだ数か月のスポンサー様もいます。）に対して私なりに恩返しが不十分だと感じています。契約期間、契約内容が全てという捉え方もできると思いますが、私にとってこの一年は活動を続けられたのが何よりも幸せなことでした」

「スポンサー様に対してはウェアやジャージへの企業ロゴ掲出や、講習会、講演会等を行ってきました。これらがなくなったとしても支援を続けてくださるスポンサー様がほとんどだと勝手ながら想像していますが、恩をいただいてばかりな自分に歯痒さを覚え、今年一年さらに少しでも恩返しがしたいと感じています」

理由をこのように説明したうえで、「最後になりますが、スポンサー様、コーチ、スタッフ、ファンの皆様、家族、応援してくださる全ての皆様にこれまでの感謝をここで伝えさせていただきます。本当にありがとうございます。そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と感謝をつづった。

渡辺は東野有紗との混合ダブルスで21年東京五輪、24年パリ五輪と2大会連続で銅メダルを獲得。24年8月の国際大会・ダイハツジャパンオープンを最後にペアを解消した。2025年の全日本総合選手権では、田口真彩とのペアで混合ダブルス優勝を果たしている。



