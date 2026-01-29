別れた元交際女性と喧嘩中に怒りを抑えきれなかった男性が、飼っていた子犬を地面に投げつける場面が報じられ、公憤を買っている。

28日、JTBCの報道番組『事件班長』に情報提供者Aさんのエピソードが公開された。Aさんは元交際相手の男性と、生後10カ月で体重2キロの子犬を一緒に飼っていた。二人が別れた後、男性は「犬を返せ」と要求し、Aさんは犬を返すために先月15日、男性の自宅を訪れた。

ところが、その際に口論となり、激昂した男性は突然、子犬を持ち上げて床に叩きつけたという。この場面は映像で克明に記録されていた。Aさんが「なぜ犬を投げるのか」と叫ぶと、男性はAさんを殴るかのように脅したという。

Aさんはすぐに男性を警察に通報し、動物保護団体にも助けを求めた。男性の家に残された犬は、事件の二日後、動物保護団体が区役所の動物福祉チームと共に訪問し、移送された後に治療を受けた。

診察の結果、犬は膝蓋骨脱臼と成長板の損傷を負っていることが確認された。

しかし事件後、男性は保護団体に対し「この犬がいなければ生きていけない。愛情を持って飼っていたし、これからも愛情を持って飼う」と話したという。

保護団体は「現行法上、動物の所有権者が希望すれば返還しなければならない」とし、「虐待された犬が飼い主と一緒にいることになり、非常に心配だ」と懸念を伝えた。