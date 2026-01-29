コナン・呪術廻戦を畑芽育が熱弁！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕セレモニー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の大人気5大作品が集結するスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕セレモニーを2026年1月29日に開催。！

スペシャルゲストとして俳優の畑芽育さんが登場し、一足先に体験したアトラクションの熱い感想と共に、華々しく開幕を宣言しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕セレモニー

開催日：2026年1月29日（木）

場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ステージ33

世界が注目する人気イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕を記念し、オープニングセレモニーが開催されました。

今回の『ユニバーサル・クールジャパン 2026』には、「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「葬送のフリーレン」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」という、日本発の大人気5大作品が勢揃い。

会場にはスペシャルゲストとして俳優の畑芽育さんが登場し、ファンやエンターテイナーと共に開幕を祝いました。

鮮やかな赤ドレスで登場！一足先に“超リアル”を体験

セレモニーでは、ブラスバンドの生演奏と共に、真っ赤なドレスに身を包んだ畑芽育さんが登場。

「超元気になれる場所」と語るユニバーサル・スタジオ・ジャパンの印象や、一足先に体験した各コンテンツの感想を興奮気味に語りました。

畑さんは、以下のように語ってくださいました。

素敵なブラスバンドを前に、カーペットを歩かせていただけて大変光栄です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いろんな世界に自分自身が入り込んで楽しめることが魅力的な部分。

経験したことのないような感動や興奮を味わえて、超元気になれる場所だと思います。

『名探偵コナン』＆『呪術廻戦』＆『モンハン』体験コメント

畑さんは、今回のイベントの目玉である「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「モンスターハンターワイルズ」のコンテンツを一足先に体験。

それぞれの“超リアル”な体験について、熱量の高いコメントを寄せてくれました。

『名探偵コナン・ザ・エスケープ』について

実際にタブレットを持って、自分の足で着々と場所を進めていく体験型なので、ものすごく楽しかったです。

だんだん難しくなる問題にモヤモヤしながら葛藤しましたが、結構早く解けたみたいで褒められました。

ハラハラもありながら、焦りつつ、その緊迫感も楽しみながらできるアトラクション。

臨場感があって、カメラも忘れて完全に真剣に撮影していました。

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』について

大好きな「呪術廻戦」の世界に完全に入り込みました。

3Dだけじゃなくて、水しぶきや風が来る完全4Dで、めちゃくちゃ興奮しました。

映像や音のクオリティが高く、虎杖や伏黒さんが目の前にいるので、つい手を伸ばしてしまうような感じでした。

過去の五条先生と夏油傑が出てきて、胸アツ展開が繰り広げられるんです。

3D映像の「黒閃」がすごくて、目の前というか私自身も越してしまうような迫力で、ワクワクもハラハラもして超興奮でした。

『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』について

本当に美味しくて、リハーサルの後に試食させていただいたんですが、時間がなくても手が止まらず、マネージャーさんに「もう食べるのやめてください」と止められるくらいでした。

フォカッチャがすごくお気に入りで、ゲーム内でハンターがフォカッチャにチーズをかけて食べるシーンを完全再現して食べました。

高らかに開幕宣言！「超リアルが一堂に集結！」

イベントの最後には、会場に集まったファンと共に開幕宣言を実施。

畑さんの「超リアルが一堂に集結！ユニバーサル・クールジャパン 2026、開幕！」という掛け声と共に、会場にはキャノン砲による特殊効果が舞い、華々しくイベントがスタートしました。

畑さんは、以下のように締めくくりました。

日本のエンターテイメントには、人の心を動かす物語や細部までこだわり抜かれた表現、誰かの記憶に残る力があると感じました。

私自身も実際にその世界観に触れて、思わず引き込まれて超興奮しました。

ぜひ皆さんも、『ユニバーサル・クールジャパン』だけの特別な超リアル体験を思い切り楽しんでください。

『ユニバーサル・クールジャパン 2026』登場コンテンツまとめ

今回の『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を彩る各コンテンツを紹介します。

名探偵コナン

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』

ステージ18で開催されるリアル脱出ゲーム。

ある研究所の新技術発表イベントに仕掛けられた大量のドローン爆弾。

会場に居合わせたコナンや小五郎、蘭、世良とともに、制限時間内にシステムを解除し、爆撃を阻止するミッションに挑みます。

物語には千速と重悟も登場し、緊迫感あふれる謎解き体験が楽しめます。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

ロンバーズ・ランディングで開催される、食とミステリーが融合した推理ライブ・レストラン。

工藤新一、毛利蘭、鈴木園子などが登場し、ライブ中に盗まれた歌姫のブローチを巡る事件に挑みます。

『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転（オートドライブ）〜』

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドで体験するストーリー・ライド。

鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会でシステムトラブルが発生し、自動運転車が大暴走。

コナンや少年探偵団、そして服部平次が登場し、スリル満点のライド体験が繰り広げられます。

呪術廻戦

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』

シネマ4-Dシアターで開催されるシアター・ショー。

失踪者が多発すると噂の古びた洋館を舞台に、虎杖、伏黒、釘崎とともに任務へ。

呪霊との戦いのさなか、若かりし五条と夏油が現れる完全オリジナル3D映像と特殊効果により、ド迫力の呪術戦を体感できます。

『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドとのコラボレーション。

呪霊が出ると噂の列車を調べるため大阪を訪れた虎杖、伏黒、釘崎とともに、呪霊が憑りつき暴走する列車に乗り込みます。

東野圭吾原作『マスカレード』シリーズ

『狙われた仮面舞踏会』

ピーコック・シアターで開催される参加型リアル・ミステリーショー。

舞台は「ホテル・コルテシア」。

仮面を身に着け食事を楽しむ華麗な宴に「殺害予告」が届き、参加者自身が登場人物となって犯人を突き止める究極のミステリー体験です。

新田浩介や山岸尚美といったおなじみのキャラクターに加え、オリジナルキャラクターも登場します。

モンスターハンターワイルズ

『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』

ロストワールド・レストランで開催。

“モリバーの宴”に参加し、リアルな焚き火料理を味わうことができます。

「モンスターハンターワイルズ×USJ限定コースターセット」や「アイルーのチョコレートプリン」などのメニューがラインナップされています。

ARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』

パーク内に迷い込んだ環境生物を観察・調査するラリーイベント。

クリア特典として、ゲーム内で使用できるコラボコンテンツが用意されています。

スペース・ファンタジー・ザ・ライド

日本発の5大エンターテイメント・ブランドが結集し、圧倒的なスケールとクオリティで展開される「超リアル」な体験。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕セレモニーのレポートでした。

