壇蜜の夫で漫画家・清野とおる氏、初の1位に喜びの声 コミック『「壇蜜」』2巻がBOOK1位【オリコンランキング】
漫画家・清野とおる氏が、妻でタレントの壇蜜との日々を描くノンフィクションコミック『「壇蜜」』2巻が、29日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.0万部で1位を獲得した。
【写真あり】壇蜜＆清野とおる、“2ショット”で入籍を報告
2008年4月7日付からスタートした同ランキングにおいて、清野氏は本作で自身初の1位となった。
2025年7月に発売された第1巻は、2025年8月4日付「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「コミックエッセイ」で初の1位となり、1月19日付まで通算6週で1位を獲得。累積売上は4.8万部となっている。今回の最新巻もジャンル別「コミックエッセイ」でシリーズ2作連続1位となった。
2人は2019年に結婚した。
青年漫画誌『モーニング』（講談社）で月イチ連載中の本作は、この1年間でもっともオススメしたいマンガを決定する『このマンガがすごい！2026』（宝島社）で、オトコ編の第2位にランクイン。書店員を中心とした各界の漫画好き選考員が「今、この瞬間一番おもしろいマンガ」を選ぶ『マンガ大賞2026』の二次選考にもノミネートされている。
■漫画家・清野とおる氏、コメント
自身の精神安定のため脳内に設置していた「俺コン」での売り上げはデビュー当時から常に1位でしたが、現実世界の「オリコン」での1位は、言わずもがな初めてのことで感動しております。ありがとうございます。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
