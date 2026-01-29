大食いタレントのギャル曽根（40）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。家庭での米の消費量を明かした。

この日はいずれも3児の母の、タレント山口もえ（48）、ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）、とともにゲスト出演した。

ギャル曽根はそれぞれの家庭内ルールで「食べ放題禁止」と明かした。「うちもめっちゃ食べるんですよ。私の遺伝で。子どもたちがめっちゃ食べるんです。いちばん食べないのが夫で」と話した。

「中1の息子とかは、夜ご飯5合食べるんですよ」と言うと、出演者はそろって「えー!?」と驚きの表情。「1日、朝9合炊いて、夜、15合炊いて」と1日に炊く米の量に、再び共演者たちは声を上げた。そのため「食べ放題に行くとご迷惑をかけるので、行かないようにしています」と話した。

MCのハライチ澤部佑（39）が「外食はするんですか？食べ放題は行かなくても」と聞くと、「焼き肉とかが好きなのでたまに行くんですけど。うちのルールではどんぶりの野菜スープを1杯飲んでから、肉に行っていいよ、っていう」とルールを明かした。

近藤が「うちは夕飯の時に3合しか炊かない」と言うと、ギャル曽根は「え!?」と驚き、「3合なんか1杯じゃない？」と言うと、周囲の出演者が一斉に「いやいや」と手を振った。

米の購入は「米農家さんと直接契約していて、年の始めに今年は何百キロお願いします、って」と話した。山口が「月のお米の量がすごいんだよね」と言うと、「1日24合炊くので、月に720合」。MCの神田愛花（45）が「月の食費は？」と聞くと、「計算しないようにしています」と答えて笑わせた。