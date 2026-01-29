アマゾンジャパンは、プリヤンカー・チョープラーとカール・アーバン主演の映画「ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い」を2月25日からPrime Videoで独占配信する。配信に先駆け、日本語予告やキービジュアル、場面写真が公開された。

(c) Amazon MGM Studios

本作は、カリブ海のケイマン諸島を舞台に、愛する家族を守るために命を懸けるヒロインの戦いを描いたアクション・アドベンチャー大作。

【『ザ･ブラフ ブラッディ･メアリーの戦い』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】

かつて海賊として暗い過去を持っていた主人公のエルセル“ブラッディ・メアリー”ボーデンは、家族とともに平和に暮らしていたが、復讐に燃える元船長のコナーが現れたことで再び戦いの中に引き戻される。

(c) Amazon Content Services LLC

(c) Amazon Content Services LLC

(c) Amazon Content Services LLC

プリヤンカー・チョープラーが複雑な背景を持つヒロインのエルセルを演じ、カール・アーバンが無慈悲な一味を率いるコナー役を務める。実在するロケーションのスカル・ケーブや断崖を背景に、歴史的な世界観と現代的な戦闘要素を融合させた激しい死闘が展開される。

(c) Amazon Content Services LLC

(c) Amazon Content Services LLC

(c) Amazon Content Services LLC

プロデューサーには「アベンジャーズ／エンドゲーム」などを手掛けたアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟や、アンジェラ・ルッソ＝オトストットが製作会社AGBOを通じて参加する。

(c) Amazon Content Services LLC

監督は「ボブ・マーリー ONE LOVE」の脚本を担当したフランク・E・フラワーズが務め、ジョー・バラリーニと共同で脚本が執筆された。