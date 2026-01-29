LINEヤフーは29日、コミュニケーションアプリ「LINE」の国内月間ユーザー数が1億人を突破したと発表した。

15周年で月間ユーザー数1億人を突破

2025年12月末時点での数値。スマートフォンでLINEアカウントを保有し、月1回以上起動したアクティブユーザー数が対象となる。「LINE」は2011年6月に誕生し、2026年で15周年を迎える。

今回の1億ユーザー突破を記念し、特設サイトが公開されている。特設サイトでは、LINEのこれまでの歩みや、サービス開始当初のネーミング案、最初のLINEスタンプといったエピソードのほか、生成AIを活用した便利機能などが紹介されている。また、スマートフォンやパソコン向けの記念壁紙も配布されている。

LINEヤフーでは「『LINE』はこれからも、ユーザーの皆様のあらゆる“つながり”を支えるため、安全・安心を最優先に据えたサービス運営を徹底するとともに、変化する社会や生活に寄り添い、新たな価値を生み出す挑戦を続けてまいります」としている。

オリジナルクッション当たる

ユーザー数1億人突破を記念して、オリジナルグッズが当たるSNSキャンペーンが始まった。期間は2月4日まで。

LINEのX公式アカウント（@LINEjp_official）をフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から、抽選で10人にLINEのアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッションがプレゼントされる。

ハッシュタグ「#祝LINE国内1億ユーザー」をつけて、最近LINEでやり取りした相手について投稿すると当選確率がアップする。