【カルディ】今年もかわいすぎる！ 毎年恒例「ネコの日バッグ」、2026年の中身と購入方法は？
シーズンごとにさまざまなアイテムが発売されるカルディコーヒーファーム（以下、カルディ）。2026年も、2月22日の「猫の日」を記念した「ネコの日バッグ」が発売されることになりました。
毎年大人気の「ネコの日バッグ」。今年も実店舗、公式オンラインストアともに事前抽選となっています。今回は、2種類ある「ネコの日バッグ」の中身と事前抽選の方法をご紹介します。
まずは「ネコの日バッグ」からの紹介です。価格は税込1980円。
▼「ネコの日バッグ」のオリジナル バッグは？
「ネコの日バッグ」のオリジナル バッグはコンパクトなサイズで、約縦20×横30×マチ8.5cm、持ち手は26cmとなっています。グレーのダンガリー調生地で、猫の刺しゅうがワンポイントでついています。
内ポケットもあり使いやすそう！ ファスナーはついていませんが、中央のボタンで留められるようになっています。
▼「ネコの日バッグ」の中身は？
▼ガジェットケース
落ち着いたカラーにかわいい猫のイラストがデザインされた「オリジナル ガジェットケース」。イヤホンやアクセサリー、あめなどを入れるのによさそうですね。
▼ココアスティックパイとビターナッツチョコレート
コーヒーに合いそうなのが、ココア味のパイ生地にシュガーをトッピングして焼き上げた「オリジナル ココアスティックパイ」と、ビターチョコレートにアーモンドとキャラメルを加えた「オリジナル ビターナッツチョコレート」です。
▼ジャンナッツ2種の紅茶・カレンダー
SNSでもファンが多い、ジャンナッツの紅茶。2026年のネコの日バッグには、ウバフレーバーの「ジャンナッツ ボルドヌイ」とストロベリーフレーバーの「ジャンナッツ フレンチブレックファースト」の2種が入っています。「ジャンナッツ オリジナルカレンダー」には猫が描かれていて、猫好きには毎年楽しみなアイテムです。
「ネコの日バッグ」よりも一回り大きく、たっぷり入るサイズ感なのが「ネコの日バッグ プレミアム」。価格は税込2990円です。
▼「ネコの日バッグ プレミアム」のオリジナル バッグは？
「ネコの日バッグ プレミアム」のバッグは、たっぷり入るサイズで、約縦25×横36×マチ11cm、持ち手36cmとなっています。
こちらも内ポケットつきで使いやすそうですね。上部にはファスナーがついています。
▼「ネコの日バッグ プレミアム」の中身は？
▼3段マルチポーチ
大きさが違う3つのポケットからなる「オリジナル 3段マルチポーチ」。サイズは約縦17×横14cmなので、メイクアイテムやガジェット類を入れるのにも便利そうですね。
▼紅茶のミニ栗バウム・ビターキャラメルチョコレート
ネコの日バッグ プレミアムに入っているスイーツは、栗とマロンクリームが入った「オリジナル 紅茶のミニ栗バウム」と、キャラメルの味わいがやわらかに広がる「オリジナル ビターキャラメルチョコレート」です。
▼ジャンナッツ紅茶・ティーフィルター・カレンダー
ネコの日バッグ プレミアムにも、毎年人気のジャンナッツの紅茶が入っています。紅茶を入れる時に便利なティーフィルターと、ジャンナッツのカレンダーもセットです。
・抽選申込み期間：2026年1月22日0:00〜2月4日23:59
・当選発表：2026年2月13日
・受取期間：2026年2月20〜24日
・抽選申込み期間：2026年2月9日10:00〜2月15日23:59
・当選発表：2026年2月16日
・購入可能期間：2026年2月16〜21日
2026年の「ネコの日バッグ」「ネコの日バッグ プレミアム」は、どちらもバッグの持ち手がしっかりしていて、使いやすそうですね。
毎年、当選発表の日には「当たった！」「はずれた〜」という投稿がSNSで飛び交うほどに人気の「ネコの日バッグ」。気になる人は事前抽選に忘れずに申し込んでくださいね。
(文:矢野 きくの)
コンパクトなサイズがいい！ 「ネコの日バッグ」
たっぷり入るサイズ感の「ネコの日バッグ プレミアム」
カルディ実店舗での販売方法実店舗での販売方法は、カルディの公式アプリで受取希望店舗を選んで抽選を申し込む形です。
カルディ公式オンラインストアでの販売方法公式オンラインストアでは、抽選申込みページにて事前抽選となります。
