「今際の国のアリス」で話題・ゆうたろう「一発屋で飽きられると思っていた」芸能活動10周年に感謝 今に繋がる過去振り返る「消し去りたい自分」
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルで俳優のゆうたろうが28日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸能活動10周年を振り返り、感謝を伝えた。
【写真】人気俳優、活動10周年に向けた「大きな報告」発表
2月21日に芸能活動10周年を迎えるゆうたろうは「正直こんな長い事居れると思っていなかった僕、一発屋で飽きられると思っていた僕。これからより一層頑張りたい気持ちもありつつ、まずは10年間頑張った自分を褒めよう」と活動開始当初は想像もできなかった現在を送れていることに思いを馳せた。
「酸いも甘いも色々とあったけど、古着屋店員としても、いちタレントとしても今まで辞めずに続けてきたから見れてきた景色、出会えた人達、過去の嫌いだった自分、消し去りたい自分を認めてあげられる寛大な心、そしてこの世界で作り上げてきた作品の思い出たち」と10年間の出来事を振り返り「全て今の自分に繋がっているな、決して忘れられない僕の大事な一部分になっていると思っています」とコメント。さらに恩返しの意味も込めて10周年当日である2月21日に「大きな報告」があることも発表した。
続けて「ひとりじゃ何も出来なかった僕を拾い上げて立派な人間力を育ててくれたサントニブンノイチ、10年間ずっと無償の愛を注いでくれて、相も変わらず好きな事をさせてくれているアソビシステム。そして10代の時から今までで知ってくれたファンの方々に感謝します」とアパレルショップ、事務所、ファンそれぞれに想いをつづり、「認めてあげられなかったゆうたろうを、好きなゆうたろうで居させてくれている皆様にありがとうと伝えたいです」と多くの人の支えで今があることを強調した。
ゆうたろうはNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3（2025）でマノ役を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気俳優、活動10周年に向けた「大きな報告」発表
◆ゆうたろう、10周年当日に「大きな報告」
2月21日に芸能活動10周年を迎えるゆうたろうは「正直こんな長い事居れると思っていなかった僕、一発屋で飽きられると思っていた僕。これからより一層頑張りたい気持ちもありつつ、まずは10年間頑張った自分を褒めよう」と活動開始当初は想像もできなかった現在を送れていることに思いを馳せた。
◆ゆうたろう、周りの支えに感謝
続けて「ひとりじゃ何も出来なかった僕を拾い上げて立派な人間力を育ててくれたサントニブンノイチ、10年間ずっと無償の愛を注いでくれて、相も変わらず好きな事をさせてくれているアソビシステム。そして10代の時から今までで知ってくれたファンの方々に感謝します」とアパレルショップ、事務所、ファンそれぞれに想いをつづり、「認めてあげられなかったゆうたろうを、好きなゆうたろうで居させてくれている皆様にありがとうと伝えたいです」と多くの人の支えで今があることを強調した。
ゆうたろうはNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3（2025）でマノ役を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】