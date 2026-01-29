IU＆ビョン・ウソク共演の超期待作『パーフェクト・クラウン』、台本リーディング現場を公開！

2026年上半期の期待作、ドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）の台本リーディング現場が、ついに公開された。

4月に初放送を迎えるドラマ『パーフェクト・クラウン』は、21世紀の立憲君主制・韓国を舞台に、すべてを手に入れた財閥でありながら“平民”という身分に苛立つ女性と、王の息子でありながら何も持つことができない男性が、運命に導かれながら身分の壁を越えていくロマンスを描く。

IU（ソン・ヒジュ役）、ビョン・ウソク（イアン大君役）、ノ・サンヒョン（ミン・ジョンウ役）、コン・スンヨン（ユン・イラン役）と、世代を問わず支持を集める俳優陣が集結。キャスティング段階から大きな話題を呼んでおり、2026年上半期を代表する期待作として注目を集めている。

そんな中、俳優たちの初共演となる台本リーディングの様子が公開され、作品への期待感を一層高めた。

（写真提供＝MBC）ビョン・ウソク（左）とIU

リーディング当日には、パク・ジュンファ監督、脚本家ユ・ジウォンをはじめ、主要キャストが一堂に会した。「2026年のドラマ界を『パーフェクト・クラウン』が席巻できるよう全力を尽くしたい」と語ったIUをはじめ、「世界を揺るがす作品にしたい」と意気込むビョン・ウソク、「大きなインパクトを残せるよう頑張りたい」と語ったノ・サンヒョン、「楽しく温かい現場を作りたい」と話したコン・スンヨンまで、それぞれの前向きな抱負が飛び交い、現場は終始和やかな雰囲気に包まれた。

IUは、身分以外はすべてを手にした財閥令嬢ソン・ヒジュを、自信に満ちた眼差しと言葉遣いで表現。身分上昇を目指してイアン大君に近づき、結婚を提案する場面では、軽やかな身振りやウインクで場を和ませ、キャラクターの魅力を存分に発揮した。

一方、身分以外は何も持たない王子イアン大君を演じるビョン・ウソクは、低く落ち着いた声と安定した演技で王族としての気品を体現。常に感情を抑えて生きてきたイアンが、ヒジュと出会い心を揺らす瞬間では繊細なトーンの変化を見せ、人物像に深みを与えた。

（写真提供＝MBC）左からビョン・ウソク、コン・スンヨン、IU、ノ・サンヒョン

“契約結婚”から始まるIUとピョン・ウソクのケミストリーも印象的だった。互いの呼吸を確かめ合いながら感情を積み重ねていく姿は、ヒジュとイアンの関係性を自然に想像させ、本作への期待をさらに高める。

ノ・サンヒョンは、韓国の首相ミン・ジョンウ役として物語に躍動感をもたらした。IUとは親しみのある先輩・後輩の関係を、ビョン・ウソクとは信頼で結ばれた親友としての関係性を丁寧に表現し、今後の展開への期待を抱かせた。

対照的に、王妃の運命を背負う女性ユン・イランを演じるコン・スンヨンは、終始気品ある佇まいで強い存在感を放った。イアン大君と感情をぶつけ合う場面でも、優雅な所作や視線を崩さず、キャラクターに完全に溶け込んだ姿を見せた。

このように『パーフェクト・クラウン』は、俳優陣の情熱と高い集中力が感じられる台本リーディングを経て、好スタートを切った。異なる背景を持つヒジュとイアンのロマンスを軸に、協力と対立が交錯する人物関係がどのように描かれるのか。ときめきと余韻を届ける本作の初放送に、期待が高まっている。

