プリキュア新シリーズが放送スタート！　「名探偵プリキュア！パン」2月1日発売

第一屋製パンは、株式会社ハートとの共同企画として、2026年2月1日(日)より放送がスタートする「名探偵プリキュア！」とのコラボ商品を発売する。放送開始と同日の2月1日(日)より、「ミルククリームパン」と「メロンパン」の2品を展開する。

2月1日発売分では、キュアアンサーたちをパッケージにデザインした2商品をラインアップ。いずれの商品にも、昨年よりサイズが一回り大きくなったキラキラシールが1枚付属する。翌月以降も、継続して商品を発売する予定だ。

【画像を見る】プリキュア ミルククリームパン、プリキュア メロンパンの画像を見る

〈商品ラインアップ〉

◆プリキュア ミルククリームパン

ミルク味のクリームをパン生地で包んだ商品。キラキラシールが1枚付いている。

発売日:2026年2月1日(日)

希望小売価格:146円(税込)

販売地域:関東･中部･関西･中国･四国地区

◆プリキュア メロンパン

バター風味のビス生地をかぶせたメロンパン。キラキラシールが1枚付いている。

発売日:2026年2月1日(日)

希望小売価格:146円(税込)

販売地域:関東･中部･関西･中国･四国地区

〈『名探偵プリキュア！』放送スタート〉

放送スタート日時:

2026年2月1日(日)朝8時30分(ABCテレビ･テレビ朝日系列にて)

あらすじ:

わたし!【明智あんな】14歳の中学 2年生!

誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から

1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった …!

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】!

事件発生!?

大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】 …!?

困っている人を見逃せない …

そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に 変身しちゃった!

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る!

わたし、元の時代に帰れるの〜!?

「そのナゾ!キュアット解決!」

名探偵プリキュア！

(C)ABC-A･東映アニメーション

