ソフトバンク・秋広優人内野手が２９日、自身初の開幕１軍へ覚悟を明かした。この日はみずほペイペイで自主トレ。オフに巨人・坂本、ソフトバンク・山川の下で確かな手応えを得て、Ａ組（１軍相当）スタートの宮崎キャンプに乗り込む。

おのずと、表情に力が入った。「開幕１軍はまだ１回もないので、まずはそこが目標」。ルーキーイヤーの２０２１年以外、巨人時代は４年連続でキャンプはＡ組スタート。しかし、２５年は開幕の２日前に降格を経験するなど、まだ１軍の舞台で開幕戦を味わったことはない。１２１試合で打率２割７分３厘、本塁打１０本を放った２３年も、開幕から１９日間はファームで過ごした。

２５年５月にトレードでソフトバンクに加入し、今のチームでは初めて迎えるキャンプもＡ組スタートとなった。２８日のプレーボールミーティング（スタッフ会議）で、小久保監督も若手の台頭に期待。チームも「全く新しいチームをつくる」と掲げてキャンプがスタートする中、秋広も「ソフトバンクは特にすごいメンバーがそろっている。そろそろ僕たちも」と、主力を突き上げる気満々だ。

“兄貴分”の中田翔が現役を引退し、今オフは山川、坂本と球界を代表する打者２人のもとで自主トレを積んだ。打撃の課題を潰して着実にレベルアップはしたが、一番の手応えは「例年とは比べものにならない」と話す練習量。体感では「いつもの４、５倍」と言い「『これで打てなかったら』と思えるくらい練習したので。２月が楽しみでもあります」。２月１日からエンジン全開で迎えるプロ６年目。大化けの準備はできている。