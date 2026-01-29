【リアス・グレモリー バニーVer.【1/3スケール】】 7月 発売予定 価格：77,000円

フリーイングは、フィギュア「リアス・グレモリー バニーVer.【1/3スケール】」を7月に発売する。価格は77,000円。

本製品は、アニメ「ハイスクールD×D HERO」より、リアス・グレモリーのバニー姿を1/3スケールでフィギュア化したもの。

彼女の魅力的なスタイルとプロポーションは、1/3スケールになったことで更に磨きがかかっており、ビッグスケールのバニーを、布製網タイツを使用した、見て良し触れて良しの仕様となっている。

「リアス・グレモリー バニーVer.【1/3スケール】」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/3スケール サイズ：全高 約650mm 素材：プラスチック

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。