

舞台「HiGH&LOW THE 戦国 外伝」

舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』を2026年7月に東京・東京建物 Brillia HALL 、8月に大阪・梅田芸術劇場メインホール／愛知・御園座で上演する。

『HiGH&LOW』はドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー”HI-AX”による総合エンタテインメント・プロジェクト。ドラマの放送から10周年を迎え、2026年の1年間を「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打ち、10周年プロジェクトが始動した。

『HiGH&LOW』の舞台作品はこれまで2022年の宝塚歌劇宙組公演「HiGH&LOW−THE PREQUEL−」、2024年には企画・プロデュース：EXILE HIROによる、”戦国時代活劇”「HiGH&LOW THE 戦国」が上演されてきた。本作はこの「HiGH&LOW THE 戦国」を軸にアナザーストーリーの完全新作としてお届けする。

本作のスタッフには『HiGH&LOW』シリーズにて監督・脚本・演出を担当してきた平沼紀久が脚本と演出を、前作で脚本を務めた渡辺啓が平沼とともに脚本を担当する。

主演には、様々な映像作品・舞台でメインキャストを務め、これまでの『HiGH&LOW』シリーズへの出演経験を持ち、演出家からの信頼も厚い小野塚勇人、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』でマーキューシオ役を務め確かな演技力と存在感を示した笹森裕貴を筆頭に、元宝塚歌劇団雪組トップスターとして圧倒的な華と表現力を誇る彩風咲奈が出演。

そして、ミュージカル『レ・ミゼラブル』でマリウス役を演じ瑞々しい歌唱と演技で注目を集めた山田健登、舞台『刀剣乱舞』維伝 朧の志士たちで座長を務め、アクロバットを得意とする蒼木陣、幼少期から歌舞伎に出演し、舞台やテレビドラマ、更に香取慎吾のLIVEダンサーなど幅広い経験を持つ小澤竜心が名を連ねる。

平沼紀久（脚本・演出）コメント

『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』公演概要

【外伝】伝記の主となる部分からもれた、その人物に関する逸話。皆様、今回、脚本・演出を務めます平沼紀久です。二年前にLDHと宝塚歌劇団のコラボレーションによって創り出された「HiGH&LOW THE 戦国」あの『熱狂』をそのままに、スピード感を持って皆様に提供する新たなコンテンツとして、「外伝」が幕を開けます。「THE戦国」&「外伝」是非とも楽しみにしていただけると幸いです。■脚本：平沼紀久 渡辺啓■演出：平沼紀久■出演：小野塚勇人 笹森裕貴 彩風咲奈 山田健登 蒼木陣 小澤竜心■公演日程：2026年7月東京・東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）2026年8月大阪・梅田芸術劇場メインホール／愛知・御園座■企画・制作：梅田芸術劇場■公演HP：https://www.umegei.com/high-low-sengoku-gaiden2026/