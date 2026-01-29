６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が２９日、都内で「日本マクドナルド「行った気になる！Ｎ．Ｙバーガーズ」新商品発表イベント」にメンバーの数原龍友とモデルの池田美優（みちょぱ）と共に出席した。

来月３日から放映開始される新ＣＭでは、コミックス風に描かれた登場人物のダンスに合わせ、数原と片寄が「Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ」の替え歌を熱唱している。

片寄は撮影を振り返り、「ライブで盛り上がる楽曲として『Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ』はずっとやらせていただいたんですけど、こんな形で盛り上がりがつながるかと」と感慨深げ。数原と共演がかなったことにも触れ、「ボーカル２人で並んでいる姿を応援してくださる方も多いので、２人の歌声を皆さんにお届けできるというのが嬉しくて仕方ない」と喜びをあらわにした。

新商品のコンセプトにちなみ、今年初めて挑戦したいことを問われると「料理修業 目指すは…」と書かれたフリップを掲げた。「食べるの好きなんですけど自分で作ることができてなくて…。コース料理を作るっていうのを目標にやってみたい」と高らかに宣言。大きな目標に数原も「いやいや、素晴らしいよ」と感嘆していた。