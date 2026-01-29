NHK、加藤一二三さんの追悼番組を放送 藤井聡太や羽生善治が証言 Eテレで31日
NHK Eテレで31日、肺炎のため22日に亡くなった将棋棋士・加藤一二三さんの追悼番組『加藤一二三という男、ありけり。』（後11：00〜11：59、初回放送2017年7月1日）が放送される。
【番組カット】何人いるの??盤上で寝そべる加藤一二三さん
“ひふみん”の愛称で親しまれ、レジェンドとも呼ばれた名棋士・加藤九段。当時最年少の14歳でプロデビューし、“神武以来（じんむこのかた）の天才”と評され数々のタイトルを獲得、77歳まで現役棋士として活躍した。
番組では、現役最後の対局に至るまでの、加藤九段の半年間の戦いの日々を追うとともに、加藤九段をよく知る羽生善治九段、デビュー戦を戦った藤井聡太竜王・名人や“ひふみん”を愛する各界の人々の証言から、数々の「ひふみん伝説」の真相に迫り、希代の名棋士の「諦めない生き様」をノーナレーションで描く。
