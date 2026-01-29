バービー×PEACHJOHN新作♡気高いおっぱいを叶えるLuhuLdada

PEACHJOHNとフォーリンラブバービーが手がけるブランド「LuhuLdada」から、待望の新作コレクションが登場。テーマは「自然への回帰」。自分自身を肯定し、ありのままの美しさを引き出すことを大切にしたラインアップです。バストメイクに定評のあるブラに加え、毎日を快適に過ごすための機能性インナーも展開。心も身体も解放されるような、前向きな気持ちをくれるコレクションに注目です。

気高く整うクイーンブラ新作

「クイーンブラレースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ」は、発売以来人気のクイーンブラシリーズの新デザイン。

自然への回帰をテーマに、波や地層を思わせるウェーブ柄レースを採用したオリジナルデザインです。超脇高設計のサイドベルトが脇肉をすっきり整え、ソフトワイヤー仕様でラクな着け心地を実現。

サイズ別設計のモールドカップが自前のボリュームを生かし、上向きで美しいバストラインを叶えます。

クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ



価格：

4,200円（CカップUB65/70/75、DカップUB65/70、EカップUB65）

4,500円（CカップUB80、DカップUB75/80、EカップUB70/75、FカップUB65/70、GカップUB65）

4,800円（DカップUB85、EカップUB80/85/90、FカップUB75/80/85/90、GカップUB70/75/80/85/90、HカップUB65/70/75/80/85/90）

サイズ：C～Hカップ、UB65～90

カラー：ブラック・ネイビー

ショーツ



サイズ：S,M,L,LL,3L,4L,5L

価格：1,800円

ソング



サイズ：S/M,M/L,L/LL,LL/3L,3L/4L,4L/5L

価格：1,800円

好きを詰めた自由のブラ

「自由のブラだって好きなんだもん」は、軽い着け心地と美谷間メイクを両立した新型ブラ。スカーフ柄風プリントと配色レースを組み合わせた、レトロフェミニンなデザインが魅力です。

柔らかなソフトワイヤーと下厚カップで、盛りすぎず自然な立体感を演出。

スーパー脇高設計で、脇をすっきり整えながら快適さもキープします。豊富なサイズ展開で、幅広い体型にフィットします。

自由のブラ だって好きなんだもん

価格：

4,200円（CカップUB65/70/75、DカップUB65/70、EカップUB65）

4,500円（CカップUB80、DカップUB75/80、EカップUB70/75、FカップUB65/70、GカップUB65）

4,800円（DカップUB85、EカップUB80/85/90、FカップUB75/80/85/90、GカップUB70/75/80/85/90、HカップUB65/70/75/80/85/90）

サイズ：C～Hカップ、UB65～90

カラー：ブルー・ピンク

ショーツ



サイズ：S,M,L,LL,3L,4L,5L

価格：1,800円

激汗さんの味方インナー

価格：2,500円

「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」は、汗の悩みに寄り添う高機能インナー。トップスの下に仕込むだけで汗をしっかり吸収し、撥水加工により汗ジミを防止します。

服を着たまま脱げるワンタッチ構造で、外出先でもスマートに着脱可能。コットン95％のやさしい肌ざわりと、ラインがひびきにくい接着仕様で、毎日使いたくなる一枚です。

サイズ：M/L,LL/3L,4L/5L

カラー：ホワイト・ベージュ

※WEB限定

発売日：2026年2月4日（水）

販路：PEACHJOHN公式通販サイト／全国のPEACHJOHN店舗（一部除外あり）／ZOZOTOWN／Wacoalウェブストア／andst

※取り扱いサイズは店舗・サイトにより異なります。

※ストア全店で全アイテム・全サイズのお取り寄せが可能です。ただし完売の場合は対応不可。

自然体の自分をもっと好きに♡

自分らしさを肯定し、無理なく美しさを引き出してくれるLuhuLdadaの新作。バストラインを整えるブラも、日常を支えるインナーも、すべてにバービーの想いと遊び心が詰まっています。

下着を変えるだけで、気分や姿勢まで前向きに。2026年のスタートに、自分を大切にする一枚を迎えてみてはいかがでしょうか♪