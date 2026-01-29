タレントの伊集院光（58）が28日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）に出演。ニッポン放送「オールナイトニッポン」のギャラ事情を明かした。

この番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は、「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」を担当するなど、ラジオ歴11年の三四郎をゲストに迎えて「ラジオスター族の生態を徹底研究」をテーマに2人に質問がぶつけられた。

研究員の伊集院扮するブルドッグのヒカルは、武道館でイベントを開いた三四郎に「すごい質問したかったんだけど、ラジオイベントって儲かるの？」と質問。三四郎・小宮浩信が「ラジオだけだと儲からないので、イベントやるとさすがに儲かりますよね」と答えると、伊集院は「イベントもグッズもやってねえんだよ」と自虐的に笑った。

ここで、小宮が「僕らだけのお金しか知らないですけど、（ギャラって）アップしていくんですかね？」と伊集院に逆質問した。

伊集院扮するヒカルは「びっくりするけど、オールナイトニッポンって全部ほぼギャラ一緒らしいよ」と告白。「これは噂。噂だけど、誰がやっても」と歴代、タモリや明石家さんま、松任谷由実、福山雅治など超有名芸能人がパーソナリティを務めているが、芸歴や知名度に関係なく同じギャラと明かした。

そして、自身も「若い頃にオールナイトニッポンの3時から（の放送）をやってて、8000円ぐらいだった」といい「文句じゃないけど、“もっと（歴が）上の人は？”って言ったら、全員8000円だった」と暴露。「ギャラはTBS（ラジオ）の方が良い」とぶっちゃけた。

最後に「って言ってたよ」とあくまで“噂”と強調したものの、ゲスト出演したさや香・新山が「もうそれ間に合わないと思いますよ」とツッコミを入れて笑っていた。