俳優犬飼貴丈（31）が29日、都内で、徳島県首都圏向けプロモーション発表会に出席した。

常に何かに追われる首都圏在住者に対し、徳島の豊かな自然の中でゆったり流れる時間など、休息プラスαとして徳島の魅力を提案する。

昨年、阿波とくしま観光大使に就任した犬飼は、2月2日放送開始のCM「徳島で休んでく？」に出演。徳島県を「原点の場所。過ごした時間が今の自分に影響を与えている」とし、「今でも帰るとホッとする、自分と向きあえる場所」とした。

完成したCMを「最高」と胸を張り、「徳島の魅力が詰まったCMになっていると思う」と自信たっぷりにアピール。「半分プライベート気分で撮ったので、リラックスした雰囲気も出ていると思う」と語った。

「少しでも徳島に興味を持っていただけたら」と続け、「生きる速度を取り戻せる場所がたくさんあるので、ぜひとも足を運んで欲しい」と訴えた。

最後は「徳島県は全国的にまだまだ知られていない魅了がたくさんある県なので、CMを見て足を運んで、ゆっくり過ごしてください」と呼びかけた。

この日、後藤田正純徳島県知事（56）、CM出演の瀬戸璃子、徳島大好きを公言する森三中の黒沢かずこ（47）村上知子（46）大島美幸（46）も登壇した。