¡Ö¸ÞÎØÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆAÂåÉ½¤Ë¡×à´ñÀ×¤ÎPKáU¡½23ÆüËÜÂåÉ½FWÆ»ÏÆË¡¡ºÆ½ÐÈ¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¤ÎJ1½éÄ©Àï¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿U¡½23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½FWÆ»ÏÆË¡Ê19¡Ë¤¬¡¢½éÄ©Àï¤ÎJ1¤Ç³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¹²ó¤·¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬Ãæ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤¿190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¡£¡Öº¸±¦¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤ä¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÇØ¸å¤Ø¤ÎÈ´¤±¤À¤·¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Éð´ï¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤·¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡J3·§ËÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î16ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¡£24Ç¯²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥Ù¥Ù¥ì¥ó¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÃç´Ö¤È²ñÏÃ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤ÎFW¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë·Á¤ò³Ø¤Ó¡¢¸½ºß¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£¡¡¤¿¤À¡¢¤Ù¤Ù¥ì¥ó¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢²¤½£Æâ¤Ç¤â°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ°ì¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹ñÆâÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡£¸Î¶¿·§ËÜ¤Ë¶á¤¤Ê¡²¬¤Ç¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£·î24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£ÆÃ¤Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¥è¥ë¥À¥óÀï¤ÎPKÀï¤¬¡Ö´ñÀ×¤ÎPK¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Áê¼êGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢GK¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿´Ö¤Ë¡¢¹â¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤¿¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÇ¹â¤Îà¤Ä¤«¤ßá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤ÏAÂåÉ½¡£¸ÞÎØ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆAÂåÉ½¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£19ºÐ¤ÎÂç´ï¤ÏÂç¤¤ÊÌ´¤òÊú¤¡¢ÃÏ¸µ¶å½£¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë