日本海側を中心に30日にかけて大雪の所も...【29日～30日の降雪シミュレーション】いつ・どこで雪降る？ 東京23区でも雪の可能性 24時間予想降雪量は？ 大雪情報 気象庁
東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日にかけて大雪となる所があるでしょう。東北地方と東日本から西日本では、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。
［気象概況］
日本付近は冬型の気圧配置となっています。また、３０日にかけて、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
日本付近の強い冬型の気圧配置は３０日にかけて続くため、東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に降雪が強まるでしょう。
東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。また、普段雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北地方 ５０センチ
北陸地方 ７０センチ
東海地方 ４０センチ
近畿地方 ６０センチ
その後、３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北地方 ７０センチ
北陸地方 ５０センチ
近畿地方 ３０センチ
［防災事項］
東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。
■東北地方は
東北地方では、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、３０日夜遅くにかけて、大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。
［気象概況］
日本付近は冬型の気圧配置となっています。また、３０日にかけて、上空には強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
このため、東北地方では、日本海側北部を中心に大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［雪の予想］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北日本海側 山沿い ５０センチ
東北日本海側 平地 ４０センチ
東北太平洋側 山沿い ５０センチ
東北太平洋側 平地 ３０センチ
その後、３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北日本海側 山沿い ７０センチ
東北日本海側 平地 ４０センチ
東北太平洋側 山沿い ７０センチ
東北太平洋側 平地 ３０センチ
［防災事項］
東北地方では、３０日夜遅くにかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。
■関東地方は
関東地方では、２９日夜遅くにかけて、平野部でも積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。
［気象概況］
日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。
関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では２９日は雪や雨の降る所があり、２９日夜遅くにかけて、関東地方の平野部でも積雪となる所があるでしょう。
関東地方では、予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる可能性があります。
［雪の予想］
２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ３０センチ
関東地方北部の平地 １センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ
関東地方南部の平地 １センチ
甲信地方 ４０センチ
［防災事項］
関東地方では、２９日夜遅くにかけて、平野部を含めて降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。
■雪と雨のシミュレーション（画像）
29日の雪と雨の予報
30日の雪と雨の予報
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2432340?display=1