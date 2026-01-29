お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が28日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ゲスト出演したお笑い芸人・ザブングル加藤（51）の“節約理論”に首をかしげた。

同番組では、水道代を節約するため公園のトイレを利用する姿や、自宅の使用電力の上限を下げるなど、加藤の節約ぶりを紹介した。家族の反応について「子供は生まれた時からコレなんで、何の疑問も持ってない」という加藤に、濱家の相方・山内健司は「家族旅行はどうされてるんですか？」と質問。加藤は「旅行は距離じゃないっていうのがありまして」と持論を展開した。

そして都内在住ながら、横浜や浅草、府中に1泊2日で出掛けることを告白。「横浜に1泊2日は高いと思う」との指摘には、「横浜は中華街とかもあるし」といい、「交通費が浮いた分、食べ物とかに投入できる。時間も短縮できる」と解説した。「それだったら日帰りのほうがかなりお得」とツッコまれると、「それだったら旅行じゃない」とこだわりを語った。

これに濱家は「分からへんな」と首をかしげたが、“東西節約界の2大巨頭”として、ともにゲスト出演した「サバンナ」八木真澄は「まったく一緒」と共感。自身も大阪府内での旅行を楽しんでいることを明かし「移動時間がないから凄い遊び続けられる」と話したが、「子供たちに“めっちゃ楽しかったな”って言うたら、息子が“充実感がなかった”って」と打ち明けた。

「旅になってない」と感じた濱家は「分からへんな〜」と連発したが、加藤は「海老名とかも家族旅行に行って」と回想。「海老名にはららぽーとがある。子供は都内に住んでるから、ああいう大型のショッピングセンターみたいなのを経験したことがなかった」と振り返った。

そのため「子供たちは“なんやここ〜！”みたいにめっちゃテンションが上がってて」と大喜びしていたことを明かすと、濱家は「僕、リアクションが見たいんで、勝手に子供をハワイに連れて行ってもいいですか？」と提案。「ららぽーとでそんなにリアクションを取ってくれるんやったら」と笑っていた。