À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¾×·â¡Ä¡ÖÈà¤Ï¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ»ý¤Ã¤¿PFPµé¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×
¡¡ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤ÇÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê28¡áM.T¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÂç·òÆ®¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³ÊÆ®¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃæÃ«Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤¬PFP¥é¥ó¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç·òÆ®¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÎÃæÃ«¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÀï¤¦ÃæÃ«¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀÜ¶áÀï¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¼ê¿ô¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡Ö¥á¥Ò¥³¡ª¥á¥Ò¥³¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£12R¤òÀï¤¤È´¤¤¤ÆÈ½Äê¤Ï0¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬Âç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤âÍÞ¤¨¤á¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡×¤È¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÈïÃÆ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â¥Ü¥Ç¥£¤â¸ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¾ï¤Ë½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÀï¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËPFPµé¤Î°ÎÂç¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤ÈÃæÃ«¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬È½Äê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤«KO¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï»î¹çÃæ¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Ê¬¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿»þ¤Ë¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£