タレントのギャル曽根（40）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子供の将来について語った。

ディレクターの男性と結婚し中1長男、小4長女、小2次女の3きょうだいの母であるギャル曽根。子供の芸能界入りは断固反対だという。

「芸能界で売れている人って本当に一握り、本当に才能とか運とかがあってこの仕事に就けている」と説明。「不安定な仕事だから…今だとSNSとかもあって芸能界入りが近くなった気がする。憧れもやりたいとかも子供たち出てくるかもしれないんですけど、本当に嫌で」と言い切った。

「子供に苦労してほしくないっていうのがある。福利厚生がしっかりしていて、毎月ちゃんとお給料がもらえる職に就いてほしい」と希望を明かし「公務員が1番良いですね」とキッパリ。「大食いなんて本当にダメ。食べるってみんながやること、やっぱ批判もある。子供が批判されるのは見たくないんです」と親心を語った。

夫も同じ意見だとして「間近でパパとかはタレントさんの凄さも見ているから“そんな簡単になれる職業じゃない”って」とギャル曽根。MCの「ハライチ」澤部佑も「タレントさん、ディレクターさん側、どっちも思っているならダメですね」と共感していた。