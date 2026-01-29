「Fate/strange Fake」×オンキヨーの完全ワイヤレスイヤフォン
オンキヨーは、最新機種の完全ワイヤレスイヤフォン「AOW01 MARK II」と、TVアニメ「Fate/strange Fake」のコラボレーションモデルと、コラボデザインのワイヤレス充電器を1月30日15時より受注販売する。「アヤカ・サジョウ＆セイバー」「ティーネ・チェルク＆アーチャー」「銀狼の合成獣＆ランサー」の3モデルで、価格はイヤフォンが22,000円、ワイヤレス充電器が4,400円。
受注期間は3月27日15時までで、製品は5月下旬～6月上旬にかけて順次発送。
受注開始に先立ち、イヤフォンは秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて1月30日11時より実機が展示され、音質・ボイスの確認が可能。店頭設置の専用QRコードで受注も受け付ける。
ワイヤレス充電器は通販サイト「ONKYO DIRECT」、音アニ1号店ともに、1月30日15時より販売開始。
コラボレーションモデル 筐体デザイン
イヤフォンは左ハウジングに宝具モチーフ、右ハウジングに令呪モチーフをレーザー加工、充電ケース天面に作品タイトル入りのモチーフを印刷加工し、各モデルの世界観を表現したオリジナルデザイン。
音声ガイダンス機能を搭載しており、各モデルごとのキャラクターの新規録り下ろし掛け合いボイスを計14ワード楽しめる。
音声ガイダンス 一覧表
6mm径ダイナミックドライバー構成で、防水規格はIPX7。ノイズキャンセリング＆外音取り込み機能搭載。連続再生時間は約6時間(aptX接続、ANCオフ時)で、充電ケース込みで約15時間再生可能。
Bluetooth仕様はバージョン5.4。再生周波数は20Hz～20kHz、インピーダンスは16Ω。AAC、SBC、aptXコーデックに対応。充電形式はUSB Type C、もしくはワイヤレス充電。充電ケース、USB Type-C ケーブル、イヤーピース、ラバーサポート（S、M、L）、保証書が付属する。
ワイヤレス充電器
ワイヤレス充電器は、ワイヤレス充電に対応した機種ならば、イヤフォン以外でも使用可能。入力端子はUSB Type-C。入力規格はDC 5V=2A、9V=2A、12V=2Aで、出力規格は15W(Max) Android 15W、iPhone 7.5W。なお、USB出力アダプタは付属しない。