バドミントンの混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大が２９日に自身のインスタグラムを更新し、２０２６年の日本代表辞退を発表した。渡辺は２０２５年も日本代表を辞退しており、２年連続となる。

「２０２６年日本代表についてのご報告」と題して長文を投稿。「２０２６年の日本代表を辞退いたしました。理由は、支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているからです」と伝えた。

渡辺は昨年１月にも自身のインスタグラムで、同年の日本代表辞退を報告。日本協会が国際大会派遣の遠征費などを支払う協会派遣選手ではないため、プロとして活動する渡辺は自費遠征せざるを得ないためと説明していた。

２年連続で辞退する経緯や理由を説明。「昨年、日本代表へ選出されましたが、海外遠征に関しての渡航費、宿泊費等の大部分を個人で負担しなければならない状況になり、スポンサー様を募りやすくするために代表辞退という選択をしました。状況を知り、支援してくださるスポンサー様が昨年一年をかけて少しずつ増えていき、無事に大会数を制限することなく２０２５年を終えることができました。プロになる前から、そしてプロになってからも支援を続けてくださるスポンサー様、昨年苦しい状況で契約してくださったスポンサー様（契約開始してまだ数ヶ月のスポンサー様もいます。）に対して私なりに恩返しが不十分だと感じています」とつづった。

続けて「契約期間、契約内容が全てという捉え方もできると思いますが、私にとってこの一年は活動を続けられたのが何よりも幸せなことでした。スポンサー様に対してはウェアやジャージへの企業ロゴ掲出や、講習会、講演会等を行ってきました。これらがなくなったとしても支援を続けてくださるスポンサー様がほとんどだと勝手ながら想像していますが、恩をいただいてばかりな自分に歯痒（はがゆ）さを覚え、今年一年さらに少しでも恩返しがしたいと感じています」と思いを記し、「以上の理由から２０２６年の日本代表を辞退いたしました」とした。

そして「最後になりますが、スポンサー様、コーチ、スタッフ、ファンの皆様、家族、応援してくださる全ての皆様にこれまでの感謝をここで伝えさせていただきます。本当にありがとうございます」と感謝し、「そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。

渡辺は五十嵐（旧姓・東野）有紗と組んだ混合ダブルスで、パリ五輪では日本勢初の２大会連続の銅メダルをつかんだ。五輪後にペアを解散し、２４年９月の全日本社会人選手権で田口真彩との新たなペアで再出発を切った。

