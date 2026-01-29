畑芽育、赤いドレス姿でUSJのセレモニーに登場 大好きな『呪術廻戦』の魅力熱弁
俳優の畑芽育が29日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）でスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン2026』が明日から始まるのに先立って、開幕セレモニーに登場した。
【全身ショット】可愛すぎる…！華やかな赤いドレスで登場した畑芽育
赤いドレスを身にまとった畑がブラスバンドの生演奏とともに登場。集まったUSJファンからは歓声が沸き起こった。ステージでは『ユニバーサル・クールジャパン』を先行体験した感想やUSJでの思い出を語った。USJの印象を聞かれると「とにかく楽しいテーマパーク。超元気になれる場所だと思います！」と力を込めた。
そして、畑による「”超リアル”が一堂に集結！ユニバーサル・クールジャパン2026」の掛け声でイベント開幕が宣言された。また先行体験の感想では「大好きな呪術廻戦の世界に完全に入り込みました」と言い「胸熱展開が繰り広げられる。音も映像もパワフルだから超元気になる」と魅力を熱弁していた。
日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』。同イベントには、大人気の『名探偵コナン』、『呪術廻戦』、『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が一堂に集結する。
