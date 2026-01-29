リンガーハット、値上げを発表 「長崎ちゃんぽん」820円→860円ほか
リンガーハットは2月16日より、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において商品の価格改定を行う。主力商品の「長崎ちゃんぽん」（820円）が、プラス40円となる860円となる。すべて税込み価格。
【画像】リンガーハット、主要商品の新価格一覧
価格改定のいきさつについて「2009年より全ての野菜を国産化し、自社工場での効率化をはじめとする品質の維持と価格の安定に努めてまいりました。しかしながら、昨今の原材料費やエネルギーコスト、物流費・人件費などの継続的な上昇は、企業努力のみで吸収できる範囲を大きく超える状況となっております」と説明。「今後も変わらず『国産野菜100％』の品質を守り、安全・安心で価値ある商品をお届けするために、お客様にはご迷惑をおかけすることになってしまいますが、商品価格の改定を実施させていただきます」と伝えた。
主力商品の「長崎ちゃんぽん」は、標準価格860円（＋40円）、特別価格880円（＋40円）に。「長崎皿うどん」は標準価格900円（＋40円）、特別価格930円（＋40円）に改定。単品の「ぎょうざ3個」「にんにくぎょうざ3個」は200円（+10円）に、「ぎょうざ5個」「にんにくぎょうざ5個」は310円（+10円）に改定する。
また、新しいサイドメニュー「焼き焼売」の登場と、好みで使用できる卓上調味料に「リンガーハット特製だし酢」が登場することも発表。また、過去に導入していた「柚子こしょうドレッシング」を復活させることも発表した。
※特別価格：対象地域店舗：東京23区、北海道、沖縄県、小田急マルシェ町田店、新横浜北口店、成田国際空港第3旅客ターミナルビル店、京都四条河原町店、難波千日前店
