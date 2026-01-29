日向坂46松田好花、アイドルとしてラストグラビア「いよいよ卒業セレモニーの日を迎えました」
アイドルグループの日向坂46の松田好花が、29日発売の『週刊少年チャンピオン』9号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。
きょう開催される卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業する松田が、週チャンでアイドル最後のグラビアに臨む。「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いに耽る姿や、サイリウムカラーのピンク色のドレスを身にまとって微笑む姿を激写。
【写真】卒業の朝…ベッドで物思いにふける松田好花
アイドルとして駆け抜けた約8年半、松田のアイドルとしての最後の姿をとらえた。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200人プレゼント企画も実施される。
【松田好花コメント】
いよいよ、卒業セレモニーの日を迎えました。ピンクのドレッシーなワンピースを着て階段を上っていく最後のシーンで「セカンドステージに進む今を表しているね」と話しながら撮影していただいたことが印象に残っています。アイドルとしての最後のグラビア、ぜひご覧ください!!
