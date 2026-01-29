小野塚勇人、笹森裕貴、彩風咲奈、山田健登、蒼木陣、小澤竜心が出演する舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』が7月に東京・東京建物 Brillia HALL 、8月に大阪・梅田芸術劇場メインホール／愛知・御園座で上演されることが決定した。

参考：『HiGH&LOW THE 戦国』は自分自身の“呪い”を解く物語に シリーズを更新する現代性

『HiGH&LOW』は、ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー”HI-AX”による総合エンターテインメントプロジェクト。

ドラマの放送から10周年を迎え、2026年の1年間を「HiGH&LOW10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打ち、10周年プロジェクトが始動。『HiGH&LOW』の舞台作品はこれまで2022年の宝塚歌劇宙組公演『HiGH&LOW－THE PREQUEL－』、2024年には企画・プロデュース：EXILE HIROによる、”戦国時代活劇”『HiGH&LOW THE 戦国』が上演されてきた。本作はこの『HiGH&LOW THE 戦国』を軸に展開されるアナザーストーリーの完全新作となる。

『HiGH&LOW』シリーズにて監督・脚本・演出を担当してきた平沼紀久が脚本と演出を手がけ、前作で脚本を務めた渡辺啓が平沼とともに脚本を担当。

主演は『HiGH&LOW』シリーズへの出演経験がある小野塚、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』でマーキューシオ役を務めた笹森、元宝塚歌劇団雪組の彩風が務める。また、ミュージカル『レ・ミゼラブル』でマリウス役を演じた山田、舞台『刀剣乱舞』維伝朧の志士たちで座長を務め、アクロバットを得意とする蒼木、幼少期から歌舞伎に出演し、舞台やテレビドラマ、さらに香取慎吾のLIVEダンサーなどを務めた小澤らが出演する。

平沼紀久（脚本・演出）コメント【外伝】伝記の主となる部分からもれた、その人物に関する逸話。 皆様、今回、脚本・演出を務めます平沼紀久です。 二年前にLDHと宝塚歌劇団のコラボレーションによって創り出された「HiGH&LOW THE 戦国」あの『熱狂』をそのままに、スピード感を持って皆様に提供する新たなコンテンツとして、「外伝」が幕を開けます。「THE戦国」&「外伝」是非とも楽しみにしていただけると幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）