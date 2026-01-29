こんにちは。整理収納アドバイザーのまりです。

【画像で見る】「捨てられないなぁ…」と悩んだときに。モノとのお別れが少しラクになる、手放しのマインド

インスタグラム（18万人以上）では、片付けや子育てについて発信しています。

片づけをしていて、ふと手が止まる瞬間ってありませんか？

「これ、思い出があるから捨てられないなぁ…」

そんな気持ちになること、私もたくさんあります。

今日は、モノとのお別れが少しラクになる「手放しのマインド」についてお話しします。

■「手放す」は、すべてなくなることじゃない

モノとのお別れが少しラクになる「手放しのマインド」　▶具体的には？


モノを手放すときに、寂しく感じるのは自然なこと。

でも、モノがなくなっても、思い出まで一緒に消えてしまうわけではありません。

楽しかった時間や大切な記憶は、ちゃんと心の中に残っています。

そう思えるようになってから、私は手放すことへの抵抗がぐっと減りました。

■写真に残せば、いつでも見返せる

子どもと一緒に写真を撮ってデータで残しています　▶一緒に楽しむ


たとえば、子どもの作品やお気に入りだった服、よく使っていた雑貨。

全部取っておくのは難しいですよね。

そんなときは、写真に残すのがおすすめです。

形として残さなくても、データで残しておくことで

「いつでも見返せる」という安心感が生まれます。

見返すたびに、懐かしくて温かい気持ちに　▶ほかにも


スマホに「思い出BOX」という名前のアルバムを作るのもいいですね。

私は、子どもたちが学校から持ち帰る立体作品は、少しの間飾って、手放すときは子どもと一緒に写真を撮ってデータで残しています。見返すたびに、懐かしくて温かい気持ちになりますよ。

■「ありがとうね」と実際に声に出してみる

「ありがとう」と声をかけてみてください


写真に撮っても、まだ手放すのがつらいと感じるときは、

そっと「ありがとう」と声をかけてみてください。

「毎日助かってたよ」

「いつも一緒にいてくれてありがとう」

そんなふうに気持ちを言葉にするだけで、

手放すときの心がふっと軽くなります。

モノにもそれぞれ役目があると考えて、「もう大丈夫だよ」と送り出してあげるイメージです。声に出すことで、自分の気持ちの整理にもつながります！

■それでも迷ったら、ひと工夫

どうしても迷ってしまうときは、こんな方法も試してみてください。

・きれいにたたみ、感謝の気持ちを込めて袋に入れる

・「ありがとう」と書いた紙を添える

・お清め用の塩を一緒に入れる

心が軽くなる方法は、人それぞれ。

気持ちよく送り出すことで、自分自身も前向きな気持ちになれます。

■モノを手放すと、気持ちに余白ができる

モノを手放せたとき、部屋も気持ちもスッと軽くなったと感じたことはありませんか？

それは、新しい幸せを迎えるスペースができたサイン！

手放すことは、「今の自分を大切にする」ための小さな一歩です。

手放すことは、「今の自分を大切にする」ための小さな一歩


モノと向き合う時間は、自分の気持ちと向き合う時間でもあります。

焦らず、ゆっくりで大丈夫。あなたのペースで、気持ちが軽くなる片づけを見つけてみてくださいね。

作＝まり