「救世主だ」「レベルが違う」チェルシーのブラジル代表FWが圧巻２発！ CL16強進出に大きく貢献「半端ないな」「ドログバみたい」など反響
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、８位のチェルシーは25位のナポリとアウェーで対戦。３−２で接戦を制し、６位でラウンド16へのストレートインを果たした。
19分にエンソ・フェルナンデスのゴールで先制するも、33分、43分に失点。その後、なかなかゴールをこじ開けられない展開が続いたなか、チームを勝利に導く２ゴールを挙げたのが、ブラジル代表FWジョアン・ペドロだった。
１−２のビハインドで迎えた61分、コール・パーマーのパスを受けると、ペナルティアークの手前で左足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺した。
さらに82分、センターサークル付近でパーマーの縦パスに反応。ドリブルで持ち上がり、ボックス内で右足を振り抜き、勝ち越し弾を奪った。
試合を中継した『WOWOW』の公式Xが、「ジョアン・ペドロが試合を決める」などと綴り、ハイライトを公開。SNS上では「本当に素晴らしい」「レベルが違う」「最高のストライカー」「ワールドクラス」「パーマーとジョアン・ペドロのコンビ最強すぎる」「救世主だ」「ゴラッソすぎる」「個の質がエグい」「半端ないな」「（ディディエ・）ドログバみたい」といった声があがった。
24歳のストライカーが、圧巻の活躍を魅せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の決定力！ J・ペドロが決めた２ゴール！
19分にエンソ・フェルナンデスのゴールで先制するも、33分、43分に失点。その後、なかなかゴールをこじ開けられない展開が続いたなか、チームを勝利に導く２ゴールを挙げたのが、ブラジル代表FWジョアン・ペドロだった。
１−２のビハインドで迎えた61分、コール・パーマーのパスを受けると、ペナルティアークの手前で左足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺した。
試合を中継した『WOWOW』の公式Xが、「ジョアン・ペドロが試合を決める」などと綴り、ハイライトを公開。SNS上では「本当に素晴らしい」「レベルが違う」「最高のストライカー」「ワールドクラス」「パーマーとジョアン・ペドロのコンビ最強すぎる」「救世主だ」「ゴラッソすぎる」「個の質がエグい」「半端ないな」「（ディディエ・）ドログバみたい」といった声があがった。
24歳のストライカーが、圧巻の活躍を魅せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の決定力！ J・ペドロが決めた２ゴール！