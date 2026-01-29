２得点を挙げ、チームのラウンド16進出に貢献したJ・ペドロ。（C）Getty Images

写真拡大

　現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、８位のチェルシーは25位のナポリとアウェーで対戦。３−２で接戦を制し、６位でラウンド16へのストレートインを果たした。

　19分にエンソ・フェルナンデスのゴールで先制するも、33分、43分に失点。その後、なかなかゴールをこじ開けられない展開が続いたなか、チームを勝利に導く２ゴールを挙げたのが、ブラジル代表FWジョアン・ペドロだった。
 
　１−２のビハインドで迎えた61分、コール・パーマーのパスを受けると、ペナルティアークの手前で左足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺した。

　さらに82分、センターサークル付近でパーマーの縦パスに反応。ドリブルで持ち上がり、ボックス内で右足を振り抜き、勝ち越し弾を奪った。

　試合を中継した『WOWOW』の公式Xが、「ジョアン・ペドロが試合を決める」などと綴り、ハイライトを公開。SNS上では「本当に素晴らしい」「レベルが違う」「最高のストライカー」「ワールドクラス」「パーマーとジョアン・ペドロのコンビ最強すぎる」「救世主だ」「ゴラッソすぎる」「個の質がエグい」「半端ないな」「（ディディエ・）ドログバみたい」といった声があがった。

　24歳のストライカーが、圧巻の活躍を魅せた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】抜群の決定力！ J・ペドロが決めた２ゴール！