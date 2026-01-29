YOASOBI¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇéºÂçÂ´¶ÈÅ¸¤Ë¡ª¡È¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎAyase¡õikura¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£ÌëÆ»¤Ç¤Î¥Ü¥«¥íP¤Î¥Ä¥ß¥¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYOASOBI¤¬éºÂçÂ´Å¸¤Ë¡ª¡¿ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Á°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê①～②
YOASOBI¡¦Ayase¤¬¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¡¦½¤Î»ºîÉÊÅ¸¤Î½éÆü¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖéºÂçÂ´Å¸¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌëÆ»¤ÇÊÂ¤ó¤À¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎAyase¡¦ikura¡¢¥Ü¥«¥íP¤Î¥Ä¥ß¥¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡£ikura¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ä¥ß¥¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤ê¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËAyase¡õ¥Ä¥ß¥¤ÎDREAMERS¥·ー¥ëÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Ayase¤Ï¤³¤ÎÅê¹ÆÁ°¤ËÄ«Êý¤«¤éÃë¤Ë¤«¤±¤Æ¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌµ»ö¤¿¤É¤êÃå¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤À¿ì¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÌÜ¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£