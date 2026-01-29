LiSA“Nutella(R)（ヌテラ）”WEBCMソング「SWEET MAGIC」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LiSAが公式アンバサダーを務める“Nutella(R)（ヌテラ）”のWEBCMソング「SWEET MAGIC」が、2月6日に配信されることが決定した。

■「SWEET MAGIC」を書き下ろしたのは、GLIM SPANKY

「SWEET MAGIC」は、4月15日にリリースされるフルアルバム『LACE UP』からの先行配信楽曲。LiSAがかねてよりファンと公言してきたGLIM SPANKYが書き下ろした。

LiSAがGLIM SPANKYのふたりと何度もディスカッションを重ね制作を行った本楽曲。GLIM SPANKYなりの視点でキュートでカッコ良い、挑戦し続けるLiSAのイメージと甘いものを掛け合わせたストーリーとして描かれた。骨太かつアダルトなガレージロックサウンドにLiSAの歌声が絶妙にマッチする、LiSAのディスコグラフィをあらたに更新できるような楽曲となっている。

なお、公開中のWEBCMでも楽曲の一部が視聴できる。

■GLIM SPANKY松尾レミ コメント

■LiSA コメント