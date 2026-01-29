LiSA“Nutella(R)（ヌテラ）”WEBCMソング「SWEET MAGIC」配信リリース決定
LiSAが公式アンバサダーを務める“Nutella(R)（ヌテラ）”のWEBCMソング「SWEET MAGIC」が、2月6日に配信されることが決定した。
■「SWEET MAGIC」を書き下ろしたのは、GLIM SPANKY
「SWEET MAGIC」は、4月15日にリリースされるフルアルバム『LACE UP』からの先行配信楽曲。LiSAがかねてよりファンと公言してきたGLIM SPANKYが書き下ろした。
LiSAがGLIM SPANKYのふたりと何度もディスカッションを重ね制作を行った本楽曲。GLIM SPANKYなりの視点でキュートでカッコ良い、挑戦し続けるLiSAのイメージと甘いものを掛け合わせたストーリーとして描かれた。骨太かつアダルトなガレージロックサウンドにLiSAの歌声が絶妙にマッチする、LiSAのディスコグラフィをあらたに更新できるような楽曲となっている。
なお、公開中のWEBCMでも楽曲の一部が視聴できる。
■GLIM SPANKY松尾レミ コメント
■LiSA コメント
ずっと大好きなGLIM SPANKYさんに、「SWEET MAGIC」という楽曲を授けていただきました。
実はこの曲、数年前からレミさんと亀本さんと一緒に、ねりねり大切に温めてきたもの。
何度も言葉を交わしながら、トロトロになるまで制作していただいた、甘くて刺激的な一曲です。
そして、ずっとずっと大好きな「nutella」のWeb CMソングにもなっています。
“好き”と“好き”が混ざり合って生まれた、甘くとろける魔法。
「SWEET MAGIC」で目覚めた世界中のあなたが、あなた自身のストーリーを楽しんでいけますように。
今日もいい日だっ。
■リリース情報
2026.02.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SWEET MAGIC」
2026.04.15 ON SALE
ALBUM『LACE UP』
■関連リンク
LiSA×Nutella(R)（ヌテラ）特設サイト
https://lisa-nutella.jp
LiSA OFFICIAL SITE
https://www.lxixsxa.com/