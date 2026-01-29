Aぇ! groupが“ぷっちょ”でギネス世界記録に挑戦！メンバーそれぞれのお気に入り“ぷっちょ”トークも
Aぇ! groupが出演するソフトキャンディ“ぷっちょ”を使った特別YouTube企画『ぷっちょタワー世界選手権』が、UHA味覚糖公式YouTubeにて公開された。
■Aぇ! groupの中から世界記録保持者は誕生するのか!?
Aぇ! groupは、現在“ぷっちょ”のイメージキャラクターとして活躍中。本企画では、そんな彼らが“ぷっちょ”を使った、楽しさと真剣勝負を兼ね備えた“ギネス世界記録”への挑戦に臨む。
今回、彼らが挑戦するのは「10個の包装されたソフトキャンディを積み上げた最速タイム（Fastest time to stack 10 wrapped soft candies）」というギネス世界記録。包装された“ぷっちょ”を10粒、縦に積み上げ、完全に自立した状態になるまでのタイムを競う。
本篇では、メンバーそれぞれのお気に入り“ぷっちょ”トークや、どの“ぷっちょ”がいちばん積みやすいか「Myぷっちょ」の選定、メンバーの個性溢れる“ぷっちょ”初期配置の作戦など、見どころ満載の内容となっている。TVCMやステージ上とはひと味違う、メンバーの素顔や個性、そして本気の表情にもぜひ注目しよう。
果たして、 Aぇ! groupの中から世界記録保持者は誕生するのか!?
■“ぷっちょ”があれば、いつでもどこでも挑戦可能
『ぷっちょタワー世界選手権』は、“ぷっちょ”があれば、いつでもどこでも挑戦可能。家族や友人と一緒に楽しむのはもちろん、自己ベストの更新に挑戦するのもおすすめだ。ぜひ、Aぇ! groupが挑戦した『ぷっちょタワー世界選手権』のギネス世界記録に、自宅でもチャレンジしてみよう。
また『ぷっちょタワー世界選手権』の動画公開を記念して『ぷっちょタワー世界選手権キャンペーン』を、1月29日12時より、ぷっちょ公式Xにて実施。ぜひ『ぷっちょタワー世界選手権』にチャレンジし、大量の“ぷっちょ”をゲットしよう。
【ぷっちょタワー世界選手権キャンペーン詳細】
実施アカウント：ぷっちょ 公式X
期間：2026年1月29日（木）12:00～2月15日（日）23:59
応募条件：
1.ぷっちょ公式Xアカウント（@pucchokun）をフォロー
2.UHA味覚糖“ぷっちょ”の10粒積み上げに挑戦
3.ぷっちょ積み上げ動画と#ぷっちょタワー世界選手権をつけて引用リポスト
※失敗動画でもOK
当選人数：抽選で5名様
景品：ぷっちょスティック 100本セット
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
Aぇ! group
ALBUM『Runway』
