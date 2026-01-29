Aぇ! groupが“ぷっちょ”でギネス世界記録に挑戦！メンバーそれぞれのお気に入り“ぷっちょ”トークも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが出演するソフトキャンディ“ぷっちょ”を使った特別YouTube企画『ぷっちょタワー世界選手権』が、UHA味覚糖公式YouTubeにて公開された。

■Aぇ! groupの中から世界記録保持者は誕生するのか!?

Aぇ! groupは、現在“ぷっちょ”のイメージキャラクターとして活躍中。本企画では、そんな彼らが“ぷっちょ”を使った、楽しさと真剣勝負を兼ね備えた“ギネス世界記録”への挑戦に臨む。

今回、彼らが挑戦するのは「10個の包装されたソフトキャンディを積み上げた最速タイム（Fastest time to stack 10 wrapped soft candies）」というギネス世界記録。包装された“ぷっちょ”を10粒、縦に積み上げ、完全に自立した状態になるまでのタイムを競う。

本篇では、メンバーそれぞれのお気に入り“ぷっちょ”トークや、どの“ぷっちょ”がいちばん積みやすいか「Myぷっちょ」の選定、メンバーの個性溢れる“ぷっちょ”初期配置の作戦など、見どころ満載の内容となっている。TVCMやステージ上とはひと味違う、メンバーの素顔や個性、そして本気の表情にもぜひ注目しよう。

果たして、 Aぇ! groupの中から世界記録保持者は誕生するのか!?

■“ぷっちょ”があれば、いつでもどこでも挑戦可能

『ぷっちょタワー世界選手権』は、“ぷっちょ”があれば、いつでもどこでも挑戦可能。家族や友人と一緒に楽しむのはもちろん、自己ベストの更新に挑戦するのもおすすめだ。ぜひ、Aぇ! groupが挑戦した『ぷっちょタワー世界選手権』のギネス世界記録に、自宅でもチャレンジしてみよう。

また『ぷっちょタワー世界選手権』の動画公開を記念して『ぷっちょタワー世界選手権キャンペーン』を、1月29日12時より、ぷっちょ公式Xにて実施。ぜひ『ぷっちょタワー世界選手権』にチャレンジし、大量の“ぷっちょ”をゲットしよう。

【ぷっちょタワー世界選手権キャンペーン詳細】

実施アカウント：ぷっちょ 公式X

期間：2026年1月29日（木）12:00～2月15日（日）23:59

応募条件：

1.ぷっちょ公式Xアカウント（@pucchokun）をフォロー

2.UHA味覚糖“ぷっちょ”の10粒積み上げに挑戦

3.ぷっちょ積み上げ動画と#ぷっちょタワー世界選手権をつけて引用リポスト

※失敗動画でもOK

当選人数：抽選で5名様

景品：ぷっちょスティック 100本セット

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

Aぇ! group

ALBUM『Runway』

■関連リンク

ぷっちょ 公式 X

https://x.com/pucchokun

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/