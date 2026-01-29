&TEAM（エンティーム）のメンバー公式Xが更新され、FUMA（フウマ）の眼鏡姿が大きな話題を呼んでいる。

■&TEAM FUMA、『DayDay.』初披露の眼鏡姿が大好評！

FUMAは、1月28日に放送された『DayDay.』に出演。投稿されたオフショットでは、シャツにネクタイ、チェック柄の濃い色のジャケットを合わせたスタイリッシュな装いを披露している。その中でもひときわ目を引くのが、FUMAが手を添えた眼鏡だ。上部が太めのブローフレームの眼鏡は知的な印象を与え、やわらかく整えられた前髪と相まって、FUMAの大人びた雰囲気をより一層引き立てている。

「今日DayDay.ではじめてメガネをかけたら、スタッフさん達にたくさんかっこいいと言っていただけて嬉しかったです」と綴ったFUMA。柔らかな笑みを浮かべた表情からは、その喜びがストレートに伝わってくる。この上品で清潔感のある眼鏡姿に注目が集まり、Xでは「#FUMA_真冬も爽やかコメンテーター」「フウマくん」がトレンド入りを果たした。

投稿では、『ポケットモンスター』好きで知られるFUMAが、番組内で紹介された、イギリス・ロンドン自然史博物館で開催中の『ポケモン生態図鑑』に着想を得たポップアップ『Pokecology』（eはアキュート・アクセント付きが正式表記）について、「いますぐ僕のカイリューのそらをとぶで見に行きたいです」とコメント。知的で大人びたビジュアルとは対照的な、少年のような一面をのぞかせている。

また、&TEAMのグループ公式Xには、雑誌を読むような仕草で眼鏡に手を添える知的ムードあふれるショットが、番組公式Xには、ジャケットに濃い色のデニムを合わせたコーディネートがわかる写真も公開されている。

SNSでは「眼鏡フウマくんのおかげで1日元気に過ごせた」「う、美しい…」「ついに…DayDay.でもメガネフウマを解禁したんですね、、」「こんなメガネ男子が同僚にいて欲しい」「オフィスで対面にいたらずっと見てしまう」「こんな知的大人ビジュなのにポケモンについて話す時は5歳児なの最高にかわいい」「メガネビジュがほぼ漫画」など、称賛の声が相次いでいる。

■写真：似合いすぎ！&TEAMフウマの眼鏡＆サングラス姿