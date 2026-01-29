ピコ太郎とSTARGLOWがそれぞれのInstagramでコラボダンスを披露。両者は1月26日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPで共演した。

【写真＆動画】ピコ太郎とSTARGLOWがお互いの曲でキレッキレダンス①～③

■ピコ太郎「PPAP」とSTARGLOW「Star Wish」でコラボ

ピコ太郎は自身のInstagramで「STARGLOWのGOICHIくん・KANONくん・RUIくんとPPAP」と添えて動画を公開。

お馴染みのサングラス＆金ピカな衣装のピコ太郎を3人が囲んで「PPAP」をダンス。フリーズしてからカメラをいっせいに見るタイミングもバッチリで、ピコ太郎もうれしそうに3人を順に指す。

力んだときの表情やクネクネと身を揺らす振り、ステップやキメ顔など、全員がノリノリでダンスしていることが伝わってくる。

なかでもコメント欄で話題になったのはRUI。「RUIのセンスずば抜けてる」「RUIが全開でRUIしてる」「RUIの表情管理が天才」など絶賛の声が殺到。さらに「忠実に踊ってるのKANONらしい」「GOICHI全力やん」「ヒットがBMSGっぽい」といった声も届いている。

またピコ太郎は5人全員と一緒に撮影したニッコニコの記念写真もポストしている。

そしてSTARGLOWのInstagramでは、ピコ太郎と共にADAMとTAIKIがSTARGLOWの「Star Wish」をダンスする動画を公開。

ADAMとTAIKIに挟まれてピコ太郎もキレッキレのダンス。とはいえクルクル変わる表情はさすがピコ太郎らしく、ADAMとTAIKIもその存在感に笑みがこぼれるほのぼのコラボになっている。

こちらのコメント欄にも「ADAMとTAIKIがうれしそう」「ニッコニコでかわいい」「世界に見つかっちゃう神コラボ」「ピコ太郎さん存在感すごい！」などといった声が続々と届いている。

■GOICHI・KANON・RUIとピコ太郎の「PPAP」

■STARGLOW＆ピコ太郎の集合ショット

■ADAMとTAIKIがニッコニコ！ピコ太郎が参加した「Star Wish」