Number_i¤¬1·î29Æü¤Ë¿·¶ÊŽ¢3XLŽ£ ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP!¡Ù¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢TBS·Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¤¬¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¤ÇÊÂ¤ó¤À¥ï¥¤¥É¥·¥çー¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤È¤á①～③
¢£¡ØZIP!¡Ù¤Î¥í¥´¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Î»ý¤ÁÊý¤âÏÃÂê
¡ØZIP!¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥í¥ó¥É¡ß¹õ¤Î¥ëー¥Ä¥«¥éー¥Ø¥¢¤Ç¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñー¥«ー¡õ¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¡£¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤ÏÄ¹¤á¤ÎÁ°È±¤òÊ¬¤±¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥¨¥íー¥Ø¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿´ßÍ¥ÂÀ¤Ï¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ËÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£
¿ÀµÜ»û¤Ï¡ÈZ¡É¤òÊ¿Ìî¤Î¡ÉI¡É¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¡¢Ê¿Ìî¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡ÈI¡É¤ò»ý¤Á¡¢´ß¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡ÈP¡É¤È¡È¡ª¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¥á¥¬¥Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿ÀµÜ»û¤¯¤ó¤ÎZ¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¯¤Ã¤ー¡ª¤Èµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥³ー¥Ç¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£3¿Í¤È¤â°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¿ÀµÜ»û¤ÏÊÒ¼ê¤Ç·Ç¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¡¢´ß¤Ï·Ç¤²¤¿¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ò»Ø¤·¡¢Ê¿Ìî¤ÏÎ¾¼ê¤Çº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤è¤ê´é¾®¤µ¤¤¡©¡×¡Ö´ß¤¯¤ó¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó°®¤ê¤·¤á¤ÆÄÙ¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿¿´é¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ò»ý¤Ä»çÍÔ¤¯¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ØTHE TIME,¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÌ¾Á°¡õ¥á¥ó¥«¥é¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Á¤ã¤ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£