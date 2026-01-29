南海電気鉄道 <9044> [東証Ｐ] が1月29日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.3％増の331億円に伸び、通期計画の359億円に対する進捗率は92.4％に達し、5年平均の78.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.5％減の27.4億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.9％増の124億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の17.2％→18.1％に上昇した。



株探ニュース

