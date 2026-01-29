北洋銀行 <8524> [東証Ｐ] が1月29日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の348億円→362億円(前期は280億円)に4.0％上方修正し、増益率が24.0％増→29.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の164億円→178億円(前年同期は163億円)に8.5％増額し、増益率が0.7％増→9.3％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、資金利益の増加や有価証券の売買に伴い、経常収益が当初予想を上回る見込みとなったことから、2026年3月期通期の連結および個別業績予想を上方修正致します。 なお、経常利益および当期純利益は、今後の経済や金融の情勢が不透明なことから、上記の修正内容となります。（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想等であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。実際の業績は、様々な原因によりこれらの業績予想値等とは異なる可能性があります。

